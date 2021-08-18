Как сообщает источник, Савин оставит свою должность в национальной команде и сконцентрируется на работе в РПЛ на посту директора по проведению соревнований. Ранее он совмещал работу в сборной и РПЛ.
Напомним, ранее стало известно о других кадровых изменениях в сборной России. Так, сообщалось, что медицинский штаб национальной команды покинули Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.
Источник: Спорт-Экспресс
Названа причина ухода Безуглова и Бутовского из медицинского штаба сборной России
СМИ: менеджер сборной России Евгений Савин покинет свой пост
Евгений Савин покинет пост менеджера сборной России и сфокусируется на работе в РПЛ.
Фото: РФС
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