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СМИ: менеджер сборной России Евгений Савин покинет свой пост

Евгений Савин покинет пост менеджера сборной России и сфокусируется на работе в РПЛ.
Фото: РФС
Как сообщает источник, Савин оставит свою должность в национальной команде и сконцентрируется на работе в РПЛ на посту директора по проведению соревнований. Ранее он совмещал работу в сборной и РПЛ.

Напомним, ранее стало известно о других кадровых изменениях в сборной России. Так, сообщалось, что медицинский штаб национальной команды покинули Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.

Источник: Спорт-Экспресс

Названа причина ухода Безуглова и Бутовского из медицинского штаба сборной России

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Теги: Сборная России
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