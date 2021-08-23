"Давно нужно было убрать лимит на легионеров, я это неоднократно говорил. И российские игроки, и легионеры должны конкурировать друг с другом. Должна быть естественная конкуренция, а не так, что по регламенту обязательно в стартовом составе должны играть российские футболисты", - передаёт слова Газзаева Metaratings.ru.
Напомним, в последние дни Российский футбольный союз находится в активной стадии обсуждения проектов возможного видоизменения или полной отмены лимита с командами Российской Премьер-лиги.
Помимо полного отказа от ограничений по числу иностранцев в заявке клуба и на поле, возможен вариант, при котором команды ограничиваются десятью легионерами в заявке. Положительным моментом может стать отсутствие рамок по числу иностранцев на поле.
В текущем сезоне действует лимит, при котором в заявке клуба могут находиться десять легионеров. Число иностранцев на поле равняется числу иностранцев в заявке.
Газзаев: давно нужно было убрать лимит на легионеров, россияне и иностранцы должны конкурировать между собой
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров.
Фото: "РГ".
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