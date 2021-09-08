В "Рубине" подтвердили многомиллионные долги перед "Ак Барс Ареной"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов подтвердил, что у казанской команды есть задолженность перед стадионом "Ак Барс Арена" в размере 40 млн рублей.

Фото: ФК "Рубин"