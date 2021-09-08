"Долг 40 миллионов рублей? Да, это правда. Акты еще не подписаны, у нас непонятная арендная стоимость. Она выше, чем должна быть", - цитирует Сайманова ТАСС.
Напомним, после матча 3-го тура Российской Премьер-лиги "Рубин" - "Ахмат" (2:1) наставник казанцев Леонид Слуцкий заявил, что управляющие стадионом "убили газон", проводя мероприятия, которые не связаны со спортом. После этого представители "Ак Барс Арены" ответили на претензии Слуцкого, заявив, что клуб накопил многомиллионные долги перед стадионом.
"Рубин" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 6-ти матчах 11 очков. Ближайший домашний матч в РПЛ против "Урала" (13 сентября, 18:30 мск) пройдет на стадионе "Центральный".
В "Рубине" подтвердили многомиллионные долги перед "Ак Барс Ареной"
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов подтвердил, что у казанской команды есть задолженность перед стадионом "Ак Барс Арена" в размере 40 млн рублей.
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!