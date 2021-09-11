"Тедеско со стороны кажется энерджайзером, а Витория – профессором? Люди разные: кто-то эмоционален, кто-то спокоен. Это нормально. Но если, к примеру, какой-то тренер показывает эмоции на бровке, то это не значит, что он такой в раздевалке. Где-то можно накричать, где-то успокоить. Все по-разному", - цитирует Максименко "Чемпионат".
Напомним, Доменико Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 по май 2021 года. Под руководством немецкого специалиста московский клуб в прошлом сезоне занял второе место, получив возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Португальский специалист Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом сезона-2021/22, сменив на этом посту Доменико Тедеско. Контракт Витории с "красно-белыми" рассчитан до конца июня 2023 года. Под руководством Витории "Спартак" провел 8 матчей: 6 игр в РПЛ и 2 встречи в квалификации Лиги чемпионов. В них москвичи одержали 2 победы, сыграли один раз вничью и потерпели 5 поражений. Забил "Спартак" 5 голов, пропустив при этом 10.
Вратарь "Спартака" Максименко сравнил Тедеско и Виторию
Голкипер "Спартака" Александр Максименко ответил на вопрос о сравнении нынешнего главного тренера клуба Руя Витории с экс-наставником "красно-белых" Доменико Тедеско.
Фото: РПЛ
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