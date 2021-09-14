— Я не знаю точно, что случилось с этими двумя игроками, но в любом случае это уже забота спортивных организаций и министерств, допускать их к игре или нет.
Это вопрос справедливости. Если это касается только футбола, то решить вопрос намного проще. Но если это касается общества и они злостные нарушители, их нужно выгнать из футбола, — рассказал Блаттер в интервью "Известиям".
В октябре 2018 года в адрес полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина было заведено дело по статье 116 УК РФ "побои". 18 октября 2018 года были предъявлены обвинения по статьям 213 УК РФ "Хулиганство" и 116 УК РФ "побои". Вышли на свободу игроки в сентябре 2019 года.
"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым, после чего тот подписал соглашение с "Ростовом". Кокорин покинул "Зенит" на правах свободного агента в конце сезона.
Бывший президент ФИФА: если Кокорин и Мамаев — злостные нарушители, их нужно было выгнать из футбола
Экс-президент ФИФА Йозеп Блаттер высказался о ситуации с игроками Павлом Мамаевым и Александром Кокорин из октября 2018 года.
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