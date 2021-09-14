"На данный момент "Динамо" не получало официальных предложений по Захаряну, и в переговорные процессы мы ни с кем не вступали. Что, разумеется, не исключает интереса к Арсену со стороны зарубежных клубов. Мы об этом интересе знаем, относимся спокойно, с пониманием", - сказал Пивоваров.
Напомним, ранее бывший комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что скауты "Барселоны" прилетали в Москву на матчи "Динамо", чтобы оценить игру Захаряна. Перейти в каталонский клуб полузащитник может летом 2022 года.
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян в текущем сезоне провел 7 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Всего за первую команду "бело-голубых" 18-летний футболист сыграл в 20 матчах, в которых забил 4 мяча и сделал 8 голевых передач.
В сентябре Захарян дебютировал за сборную России. Первым матчем для него в футболке национальной команды стала игра против Хорватии (0:0) в отборе на ЧМ-2022.
Источник: "Чемпионат"
В "Динамо" отреагировали на информацию об интересе "Барселоны" к Захаряну
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров отреагировал на информацию о том, что "Барселона" заинтересована в трансфере полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: РПЛ