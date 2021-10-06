Комбаров заявил, что причиной травм у многих игроков "Спартака" стал плотный график. Также он допустил, что тренерский штаб команды не рассчитал с физической нагрузкой для футболистов.
"Думаю, что причиной многих травм в "Спартаке" стал интенсивный график, который выдерживают не все. Возможно, Витория где-то перенагрузил игроков. В любом случае, нужно играть теми, кто остался. Большое количество травмированных - шанс для молодых проявить себя в команде. <...> Как бы ни случилось, никаких отмазок быть не может. Нужно выходить и играть на победу в любом составе с каждым соперником", - сказал Комбаров.
Отметим, что "Спартак" на данный момент пребывает на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Промес пропустит три недели из-за травмы
Дмитрий Комбаров - о проблемах с травмами в "Спартаке": нужно играть на победу в любом составе с каждым соперником
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался о большом списке травмированных футболистов в команде.
Фото: "Спартак"