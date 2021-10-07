Попов отметил, что "Сочи" обыграл "Зенит" благодаря командной работе. По его словам, игроки сочинской команды показали хорошую самоотдачу в матче с действующим чемпионом России.
"Все, кто принимал участие в матче, отдали себя полностью. Плюс повлияло, что "Зенит" играл больше часа в меньшинстве. Хорошо, что мы смогли забить свои моменты. У меня было еще два шанса, но их не смог реализовать. За счет командной работы смогли справиться с действующим чемпионом", - сказал Попов.
Отметим, что "Зенит" лидирует в РПЛ с 23 очками в активе. "Сочи" - третий в турнирной таблице (18 очков).
Источник: РБ Спорт
Ивелин Попов: Федотов - один из лучших тренеров в моей карьере
Попов рассказал, за счет чего "Сочи" удалось победить "Зенит"
Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов прокомментировал победу над "Зенитом" в матче 10-го тура РПЛ (2:1).
Фото: инстаграм Ивелина Попова