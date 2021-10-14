Напомним, после ухода Марко Николича пост наставника "железнодорожников" занял Маркус Гисдоль.
"У нас вчера была первая тренировка с новым главным тренером, до этого командное собрание, завтра вылетаем в Казань. Начинается новый этап в жизни команды. Сейчас мы думаем только о ближайшем матче с "Рубином", - цитирует Баринова Sport24.
Встреча "Локомотива" с казанской командой состоится 16 октября на "Ак Барс Арене". Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 по московскому времени. Обслужит игру судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.
Баринов рассказал об атмосфере в "Локомотиве" после прихода Гисдоля
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался об атмосфере в команде после смены главного тренера.
Фото: ФК "Локомотив"