Главным судьей матча был Игорь Панин. В конце первого тайма он не показал вторую желтую карточку защитнику "Зенита" Ракицкому за срыв атаки. Во втором тайме Панин прямой красной карточкой удалил с поля полузащитника гостей Клаудиньо.
— По моему мнению, тут должна была быть вторая желтая карточка. Арбитр ошибся в этом эпизоде, — рассказал Сухина в интервью Sport24.
Встреча между "Уралом" и "Зенитом" завершилась нулевой ничьей.
"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Уралом"
Сухина: Панин должен был показать вторую желтую карточку Ракицкому
Бывший российский судья Станислав Сухина прокомментировал решение арбитра матча 14-го тура РПЛ "Урал" — "Зенит" не показывать вторую желтую карточку защитнику гостей Ярославу Ракицкому.
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