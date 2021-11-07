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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
0 - 0
ЗенитЗавершен
Ростов
4 - 1
Рубин2 тайм
X 18.5П2 100
Спартак
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.19X 3.45П2 3.4
Ахмат
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.67X 3.75П2 5.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
0 - 0
УотфордПерерыв
П1 1.6X 3.4П2 7.5
Лидс
1 - 1
ЛестерПерерыв
П1 2.65X 2.5П2 3.5
Эвертон
0 - 0
ТоттенхэмПерерыв
П1 3.85X 2.25П2 2.8
Вест Хэм
19:30
ЛиверпульНе начат
П1 4.4X 4.3П2 1.72

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вильярреал
1 - 0
ХетафеЗавершен
Валенсия
18:15
АтлетикоНе начат
П1 4.5X 3.3П2 1.94
Мальорка
20:30
ЭльчеНе начат
П1 2.15X 3.05П2 4
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
П1 3.4X 3.25П2 2.29
Бетис
23:00
СевильяНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.47

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Венеция
3 - 2
РомаЗавершен
Сампдория
0 - 0
БолоньяПерерыв
П1 3.2X 2.5П2 2.88
Удинезе
2 - 2
СассуолоПерерыв
П1 2.75X 2.5П2 3.4
Наполи
20:00
ВеронаНе начат
П1 1.48X 4.8П2 6.6
Лацио
20:00
СалернитанаНе начат
П1 1.36X 5.4П2 8.2
Милан
22:45
ИнтерНе начат
П1 3.6X 3.65П2 2.06

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Герта
0 - 0
Байер1 тайм
П1 3.25X 3П2 2.38
Кёльн
19:30
УнионНе начат
П1 2.03X 3.6П2 3.7
Гройтер Фюрт
21:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.35X 3.55П2 2.17

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Марсель
0 - 0
МетцЗавершен
Реймс
0 - 0
МонакоПерерыв
П1 4.5X 2.38П2 2.38
Сент-Этьен
0 - 0
КлермонПерерыв
П1 2.88X 2.63П2 3
Нант
1 - 1
СтрасбургПерерыв
П1 2.88X 2.5П2 3.2
Лорьян
1 - 0
БрестПерерыв
П1 2.2X 2.88П2 3.75
Ницца
19:00
МонпельеНе начат
П1 1.48X 4.8П2 6.6
Ренн
22:45
ЛионНе начат
П1 2.55X 3.55П2 2.7

Сухина: Панин должен был показать вторую желтую карточку Ракицкому

Бывший российский судья Станислав Сухина прокомментировал решение арбитра матча 14-го тура РПЛ "Урал" — "Зенит" не показывать вторую желтую карточку защитнику гостей Ярославу Ракицкому.
Фото: Чемпионат
Главным судьей матча был Игорь Панин. В конце первого тайма он не показал вторую желтую карточку защитнику "Зенита" Ракицкому за срыв атаки. Во втором тайме Панин прямой красной карточкой удалил с поля полузащитника гостей Клаудиньо.

— По моему мнению, тут должна была быть вторая желтая карточка. Арбитр ошибся в этом эпизоде, — рассказал Сухина в интервью Sport24.

Встреча между "Уралом" и "Зенитом" завершилась нулевой ничьей.

"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Уралом"


Теги: Зенит Локомотив Панин Сухина
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