Кобелев отметил, что Тюкавину нужно переходить в европейский клуб, только если он будет получать там регулярную игровую практику.
"Должно быть желание. Я знаю, что молодые игроки у испанцев уезжают в клубы послабее или за границу для того, чтобы получать игровую практику. Для футболиста в первую очередь необходимо играть. Если он будет играть, он может расти. А если он будет даже в хорошем клубе сидеть на лавке, то ни о каком прогрессе и речи не будет. Где-то можно провести параллель с Алексеем Миранчуком", - сказал Кобелев.
Напомним, что накануне гол Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Испанией во встрече отборочного раунда Евро-2023 (1:0).
В нынешнем розыгрыше РПЛ Тюкавин принял участие в 14 матчах и забил четыре гола.
Источник: Спорт-Экспресс
Кобелев высказался о победе молодежной сборной России над Испанией
Кобелев поделился мнением о перспективах Тюкавина в Европе
Бывший наставник "Динамо" Андрей Кобелев ответил на вопрос о перспективах форварда "бело-голубых" Константина Тюкавина в Европе.
Фото: "Динамо"