Сайманов отметил, что не видит проблем во внедрении Fan ID. По его словам, болельщикам будет очень удобно посещать стадионы, пользуясь этой системой.
"Честно говоря, ничего страшного в этом не вижу. Все уже оцифровано, не вижу никаких проблем. Один раз пройти процедуру, и все. Может, будут возникать сложности поначалу, с оборудованием, например, но потом все наладится и будет все очень удобно, мне кажется. Тем более система у нас обкатана, без вопросов", - сказал Сайманов.
Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение Fan ID для посещения массовых спортивных мероприятий.
Источник: РИА Новости
Гендиректор "Рубина" - о введении Fan ID: не вижу никаких проблем. Все будет очень удобно
Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов поделился мнением о потенциальном введении системы Fan ID (паспорта болельщика) в России.
Фото: БИЗНЕС Online