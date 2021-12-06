"Турнирная таблица говорит сама за себя сейчас. "Динамо" прибавило в устойчивости к стрессам. Команда сейчас все больше сыгрывается, играет практически одним состав. На сегодняшний день, "Динамо" намного лучше провело осеннюю часть чемпионата. Сейчас они и "Зенит" являются претендентами на золото", - цитирует Кобелева РБ Спорт.
"Динамо" победило "Уфу" (2:0). "Бело-голубые" провели большую часть встречи в численном большинстве. Сначала прямую красную карточку после просмотра видеоповтора показали Кротову на старте игры. Именно в этом эпизоде получил повреждение Шиманьски. Затем был удален и Эгаш Касинтура, оставивший на 36-й минуте уфимцев вдевятером.
В результате "Динамо" набрало 35 очков и приблизилось к "Зениту", теперь команды разделяют всего 2 очка. Команды встретятся между собой в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом. Матч состоится 12 декабря в Москве.
Кобелев: "Динамо" и "Зенит" - основные претенденты на чемпионство
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением по поводу выступления "бело-голубых" в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: РИА Новости