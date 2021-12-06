Напомним, что в матче с "Динамо" "Уфа" осталась вдевятером после двух удалений. Лоза отметил, что вторая красная карточка была показана несправедливо.
"Не удалили бы вчера из "Уфы" этих ребят, и неизвестно, чем бы закончилось. Уфимцы от злости перестали играть. Ладно первого удалили, но второго за что? Показали потом по ВАР, но там и мелкого нарушения не было. Бежал мимо, даже направления не изменил, а второй упал, хотя касания не было", - сказал Лоза.
Отметим, что "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. "Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице. В запасе московской команды 35 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Лоза раскритиковал работу судей в матче "Динамо" - "Уфа"
Фото: "Чемпионат"