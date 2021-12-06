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Лоза раскритиковал работу судей в матче "Динамо" - "Уфа"

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал работу арбитров в матче 17-го тура РПЛ "Динамо" - "Уфа" (2:0).
Фото: "Чемпионат"
Напомним, что в матче с "Динамо" "Уфа" осталась вдевятером после двух удалений. Лоза отметил, что вторая красная карточка была показана несправедливо.

"Не удалили бы вчера из "Уфы" этих ребят, и неизвестно, чем бы закончилось. Уфимцы от злости перестали играть. Ладно первого удалили, но второго за что? Показали потом по ВАР, но там и мелкого нарушения не было. Бежал мимо, даже направления не изменил, а второй упал, хотя касания не было", - сказал Лоза.

Отметим, что "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. "Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице. В запасе московской команды 35 очков.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Лоза Динамо УФА
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