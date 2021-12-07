"Уфа" может исчезнуть? Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете. Был разговор с главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь", - цитирует Мурзагулова "СЭ".
Футбольный клуб "Уфа" был основан в 2010 году. В 2014 году клуб вышел в Российскую Премьер-лигу. Лучшим результатом "Уфы" в элитном дивизионе является 6-е место в сезоне-2017/18, что позволило команде сыграть в Лиге Европы.
В текущем сезоне "Уфа" после 17 туров занимает предпоследнее, 15-е место, в таблице РПЛ, башкирский клуб набрал 16 очков. В воскресенье, 12 декабря уфимцы в гостях сыграют с "Локомотивом".
Мурзагулов: "Уфа" может исчезнуть
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб может исчезнуть.
Фото: ФК "Уфа"