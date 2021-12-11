— Сейчас будет появляться много всякой информации, мы не готовы комментировать каждый слух и вброс.
Могу только сказать, что в клуб официально никто по Пиняеву не обращался, — рассказал Корниленко в интервью Sport24.
Ранее появилась информация, что в услугах 17-летнего Пиняева заинтересованы "Локомотив" и "Зенит", которые уже начали переговоры о трансфере игрока. Сумма выкупа Пиняева — 200 миллионов рублей.
Источник: "Зенит" и "Локомотив" ведут переговоры о трансфере Пиняева
В "Крыльях Советов" прокомментировали интерес к Пиняеву со стороны "Зенита" и "Локомотива"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию об интересе к нападающему команды Сергею Пиняеву со стороны "Зенита" и "Локомотива".
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