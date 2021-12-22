Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" рассматривает возможность приобретения Сергеева. Отмечалось, что московский клуб связывался с "Крыльями", чтобы узнать об условиях потенциального трансфера.
Цорн опроверг данные о том, что "Локо" связывался с "Крыльями Советов" по Сергееву.
"Мы не контактировали с "Крыльями Советов" по трансферу данного игрока", - заявил Цорн.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Сергеев провел 18 матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Источник: "Локомотив" связывался с "Крыльями" по нападающему Сергееву
Цорн: "Локомотив" не контактировал с "Крыльями" по трансферу Сергеева
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн высказался насчет информации об интересе клуба к форварду "Крыльев Советов" Ивану Сергееву.
Фото: "Крылья Советов"