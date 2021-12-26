"Трансферы на вход у "Уфы" будут. 2-3 новых игрока должны появится в нашей команде. Продажа Агаларова? Все может быть", - приводит слова Газизова Sport24.
Напомним, ранее сообщалось, что "Уфа" хочет за Агаларова около 10 млн евро. В числе претендентов на футболиста называли московское "Динамо" и швейцарский "Базель". Также появлялась информация, что уфимцы так и не получили предложения, которое удовлетворило бы клуб.
После 18 туров РПЛ уфимцы занимают 15-е место. В активе подопечных Стукалова 16 очков. Отставание от спасительной зоны составляет 3 очка.
Газизов: у "Уфы" будет 2-3 трансфера на вход. Продажа Агаларова? Все может быть
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о трансферной политике уфимского клуба.
Фото: ФК "Спартак"