Контракты обоих форвардов с "Зенитом" истекают летом следующего года. Ранее сообщалось, что Азмун уже договорился о переходе в "Лион", а Дзюба прямо сейчас обсуждает возможный трансфер в "Рубин".
При этом оба футболиста могут покинуть "Зенит" уже зимой. Появлялась информация, что в качестве нового форварда питерцы рассматривают игрока "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
"В любом случае, если уйдут Дзюба и Азмун, "Зенит" даже не заметит. Это не будет проблемой или потерей для клуба. В этой команде столько хороших футболистов и такой огромный бюджет, что на их место можно купить новых качественных футболистов. Когда у команды есть деньги, она может все", - цитирует Петржелу Sport24.
Дзюба забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи в 17 матчах в РПЛ. Он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне и занимает 2-е место в гонке бомбардиров всего чемпионата, уступая только Гамиду Агаларову из "Уфы".
В активе Азмуна 7 голов и 1 ассист за 15 выходов на поле.
Петржела: если уйдут Дзюба и Азмун, "Зенит" даже не заметит. Когда у команды есть деньги, она может все
Бывший главный тренер "Зенита" Властимир Петржела прокомментировал возможный уход форвардов Сердара Азмуна и Артема Дзюбы из питерского клуба.
Фото: РПЛ