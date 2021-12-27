Об этом сообщает Sport24.
В ЦСКА Керимов занимал должность главного врача. В структуре "армейцев" он работал с 2007 года. Керимов прошел путь от врача молодежной команды до руководителя медицинской службы основного состава армейского кулба.
В 2015 году Шагабутдин Керимов был награжден званием "Заслуженный врач Российской Федерации".
ЦСКА в последнем матче 2021 года обыграл на своем поле тульский "Арсенал" (2:0). Отметим, что проведение этой игры было под вопросом. Москвичи в таблице РПЛ занимают 4-е место, имея в своем активе 30 очков.
"Ростов" идет на 14-й строчке, набрав в 18 матчах 18 очков. Донской клуб завершил год разгромным поражение от "Урала" со счетом 1:4.
СМИ: бывший врач ЦСКА Керимов будет работать в "Ростове"
Фото: ПФК ЦСКА