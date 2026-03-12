Матчи Скрыть

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Представитель Захаряна: проблемы со здоровьем ушли на второй план

Геннадий Голубин, представитель полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, отреагировал на включение игрока в расширенный список сборной России.
Фото: Getty Images
"Очень приятно, что Арсен попал в расширенный список сборной России. Думаю, что он и в окончательный войдет.

Проблемы со здоровьем ушли на второй план, появилось игровое время. Он играет в одной из сильнейших лиг. Поэтому Карпин его вызывает", - сказал Голубин.

Вчера, 11 марта, сборная России объявила расширенный состав на товарищеские встречи с Никарагуа и Мали. В число 40 игроков попал и атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян.

В текущем сезоне 22-летний Захарян принял участие в 19 матчах за испанскую команду в чемпионате и Кубке страны, в которых провел на поле 631 минуту и записал в свой актив один забитый гол.

Источник: "СЭ"

