Представитель Захаряна: проблемы со здоровьем ушли на второй план

Проблемы со здоровьем ушли на второй план, появилось игровое время. Он играет в одной из сильнейших лиг. Поэтому Карпин его вызывает", - сказал Голубин.
Вчера, 11 марта, сборная России объявила расширенный состав на товарищеские встречи с Никарагуа и Мали. В число 40 игроков попал и атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян.
В текущем сезоне 22-летний Захарян принял участие в 19 матчах за испанскую команду в чемпионате и Кубке страны, в которых провел на поле 631 минуту и записал в свой актив один забитый гол.
Источник: "СЭ"