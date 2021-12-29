— Много не знаю о Николиче. Тяжело что-то говорить. Но точно могу сказать, что проблема сейчас не в Березуцком. ЦСКА — огромный клуб с большими задачами, но проблема в том, что там нет игроков, — цитирует Ярошика Sport24.
Ранее появилась информация, что новым главным тренером ЦСКА вместо Алексея Березуцкого может стать экс-наставник "Локомотива" Марко Николич.
ЦСКА после 18 туров Российской Премьер-лиги занимает четвертую строчку турнирной таблицы с 30 очками.
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Ярошик — о Николиче в ЦСКА: точно могу сказать, что проблема сейчас не в Березуцком
Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал возможный уход из команды тренера Алексея Березуцкого и назначение Марко Николича.
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