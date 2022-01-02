СМИ: Нападающий "Сочи" может перебраться в румынский "ЧФР" Клуж

Форвард "Сочи" Марко Дуганджич может в ближайшее время покинуть РПЛ.

Фото: ФК "Сочи"





Дуганджич выступает за "Сочи" с 2020-го года. За это время он провел в клубе 24 матча и забил 5 мячей. До этого хорватский форвард играл за "Ботошани", "Осиек" и "Тернану".



В этом сезоне Дуганджич сыграл в 4-х матчах сочинцев в РПЛ и отличился 1-м забитым мячом. Большую часть сезона он восстанавливался после повреждения, полученного еще летом.



Источник: Как сообщает источник, Дуганджич с высокой долей вероятности покинет "Сочи" и отправится в Румынию, где в его услугах заинтересован местный "ЧФР" Клуж. Сообщается, что сумма предполагаемого трансфера может составить 500 тысяч евро.Дуганджич выступает за "Сочи" с 2020-го года. За это время он провел в клубе 24 матча и забил 5 мячей. До этого хорватский форвард играл за "Ботошани", "Осиек" и "Тернану".В этом сезоне Дуганджич сыграл в 4-х матчах сочинцев в РПЛ и отличился 1-м забитым мячом. Большую часть сезона он восстанавливался после повреждения, полученного еще летом.Источник: "Чемпионат"