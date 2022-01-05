Агент Фонсеки ответил на вопрос о возможной работе тренера в "Краснодаре"

Марко Абреу, агент бывшего главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки, высказался о возможной работе своего клиента в "Краснодаре".

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"Действительно ли Паулу является одним из кандидатов на пост главного тренера "Краснодара"? Нет, нет, нет. Это неправда. <...> Заинтересовался ли бы Фонсека таким вариантом, как "



Напомним, ранее "Краснодар" объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. Руководство клуба решило прекратить сотрудничество с белорусским специалистом. Гончаренко возглавлял "быков" с апреля прошлого года.



Источник: По словам агента, Фонсека не является претендентом на пост главного тренера "Краснодара". При этом Абреу не исключил, что португальского специалиста может заинтересовать работа в этом клубе."Действительно ли Паулу является одним из кандидатов на пост главного тренера "Краснодара"? Нет, нет, нет. Это неправда. <...> Заинтересовался ли бы Фонсека таким вариантом, как " Краснодар "? Зависит от того, каким будет проект. Но пока нам о проекте ничего не известно", - сказал агент.Напомним, ранее "Краснодар" объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. Руководство клуба решило прекратить сотрудничество с белорусским специалистом. Гончаренко возглавлял "быков" с апреля прошлого года.Источник: Матч ТВ