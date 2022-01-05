Точилин отметил, что пока непонятно, насколько Смолов готов играть в тот футбол, который ставит своей команде главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.
"Вопрос в том, что хочет сейчас Смолов, когда решается на переход в "Динамо". Готов ли он к конкуренции за место в стартовом составе. <...> Шварц пропагандирует агрессивный, энергозатратный, мобильный футбол, и, насколько Смолов будет соответствовать этому требованию, надо смотреть", - заявил Точилин.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Смолов может покинуть "Локомотив" в зимнее трансферное окно. Указывалось, что "Динамо" является одним из претендентов на трансфер игрока.
Источник: Спорт-Экспресс
Точилин высказался о возможном переходе Смолова в "Динамо"
Экс-игрок "Динамо" Александр Точилин высказался о потенциальном переходе форварда "Локомотива" Федора Смолова в стан "бело-голубых".
Фото: "Локомотив"