Напомним, вчера "Краснодар" официально объявил о расторжении контракта с Виктором Гончаренко. Сообщалось, что причиной этого решения стало то, что специалист перестал выходить на связь с руководством "быков" после увольнения одного из его ассистентов Руслана Зубика.
Как сообщает источник, в числе претендентов на замену фигурируют Пауло Фонсека, ранее возглавлявший "Рому", "Шахтер" и "Брагу", и Эусебио Ди Франческо, работавший в "Сампдории", "Роме" и "Сассуоло". Отмечается, что оба наставника привлекают клуб своей приверженностью атакующему футболу.
После 18 туров "Краснодар" занимает 5-е место в РПЛ. В активе "быков" 29 очков и 9-очковое отставание от лидирующего "Зенита". Первый матч после зимнего перерыва краснодарцы сыграют с "Локомотивом". Встреча состоится 25 февраля.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Краснодар" рассматривает Фонсеку и Ди Франческо на пост главного тренера
"Краснодар" продолжает заниматься поисками нового наставника после увольнения Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Рома"