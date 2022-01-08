"Пока окончательно прокомментировать не могу. Через несколько дней наступит ясность. Больше ничего не могу сказать", - цитирует Габулова Sport24.
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали
"Химки" ушли на зимний перерыв на последнем, 16-м месте, в таблице Российской Премьер-лиги. В 18 матчах подмосковный клуб набрал 14 очков. Ранее химчане подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Также сообщается об интересе "Химок" к форварду "Фиорентины" Александру Кокорину.
Источник: Жирков перейдет в "Химки"
"Через несколько дней наступит ясность". Габулов - о возможном трансфере Жиркова в "Химки"
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов прокомментировал информацию о переходе в подмосковный клуб защитника Юрия Жиркова.
Фото: ФК "Зенит"