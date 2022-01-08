"Информация о том, что Жирков переходит в "Химки", не соответствует действительности. У нас нет с ним какой-либо договоренности. Юра — хороший игрок, но, повторюсь, Жирков не переходит в "Химки", - цитирует Терюшкова "РБ Спорт".
Сегодня появилась информация, что Жирков в ближайшее время станет игроком "Химок". Генеральный директор подмосковного клуба Владимир Габулов заявил, что в ближайшее время наступит ясность по этому вопросу.
Жирков находится в статусе свободного агента с 1 июля этого года, когда закончился его контракт с "Зенитом". Также защитник по ходу карьеры выступал за "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА. В августе прошлого года Юрию исполнилось 38 лет.
После 18 туров "Химки" занимают последнее место в РПЛ, набрав 14 очков. От зоны стыковых матчей команду Игоря Черевченко отделяют 4 очка.
Терюшков: Жирков не переходит в "Химки". У нас нет с ним какой-либо договоренности
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном подписании Юрия Жиркова.
Фото: РФС