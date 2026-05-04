По информации Legalbet, интерес к 18-летнему футболисту проявляют ЦСКА и "Спартак". Сообщается, что Кондаков рассчитывает продолжить карьеру в петербургском клубе и уже обсуждает с руководством новое соглашение.
Воспитанник "Зенита" дебютировал за основную команду в конце прошлого года. С тех пор полузащитник провёл 13 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три голевые передачи.
Текущий контракт игрока с петербургским клубом действует до 2028 года.
ЦСКА и "Спартак" интересуются футболистом "Зенита" - источник
Полузащитник "Зенита" Даниил Кондаков привлёк внимание сразу двух московских клубов.
