ЦСКА и "Спартак" интересуются футболистом "Зенита" - источник

Полузащитник "Зенита" Даниил Кондаков привлёк внимание сразу двух московских клубов.
По информации Legalbet, интерес к 18-летнему футболисту проявляют ЦСКА и "Спартак". Сообщается, что Кондаков рассчитывает продолжить карьеру в петербургском клубе и уже обсуждает с руководством новое соглашение.

Воспитанник "Зенита" дебютировал за основную команду в конце прошлого года. С тех пор полузащитник провёл 13 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три голевые передачи.

Текущий контракт игрока с петербургским клубом действует до 2028 года.

