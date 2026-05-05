"Реал" рассматривает вариант подписания футболиста "Манчестер Сити" - источник

Полузащитник "Манчестер Сити" Тиджани Рейндерс может сменить клуб уже ближайшим летом.



Фото: Getty Images

По информации Transfer News Live, интерес к нидерландскому хавбеку проявляет мадридский "Реал". Сообщается, что 27-летний футболист недоволен своим положением в английской команде после потери места в стартовом составе.



Мадридский клуб рассматривает Рейндерса как один из вариантов усиления центра поля. При этом "Манчестер Сити" готов отпустить игрока не менее чем за 58 миллионов евро.



В текущем сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт семь голов и восемь результативных передач.

