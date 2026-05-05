В "МЮ" определились с будущим Кэррика - наставник

Руководство "Манчестер Юнайтед" склоняется к тому, чтобы сохранить Майкла Кэррика на посту главного тренера команды на постоянной основе.

Об этом сообщает The Guardian. 44-летний специалист возглавил манкунианцев после увольнения Рубена Аморима и пока работает в статусе исполняющего обязанности.



По информации источника, в клубе изначально хотели дождаться результатов команды в концовке сезона. Победа над "Ливерпулем" со счётом 3:2 обеспечила "Юнайтед" место в первой пятёрке АПЛ и фактически убедила руководство в правильности выбора.



После 35 туров "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в таблице чемпионата Англии, набрав 64 очка.