Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат

В "МЮ" определились с будущим Кэррика - наставник

Руководство "Манчестер Юнайтед" склоняется к тому, чтобы сохранить Майкла Кэррика на посту главного тренера команды на постоянной основе.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает The Guardian. 44-летний специалист возглавил манкунианцев после увольнения Рубена Аморима и пока работает в статусе исполняющего обязанности.

По информации источника, в клубе изначально хотели дождаться результатов команды в концовке сезона. Победа над "Ливерпулем" со счётом 3:2 обеспечила "Юнайтед" место в первой пятёрке АПЛ и фактически убедила руководство в правильности выбора.

После 35 туров "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в таблице чемпионата Англии, набрав 64 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится