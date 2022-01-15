Терюшков отметил, что в "Химках" планировали пригласить Лава в команду, но затем отказались от этой идеи.
"У нас были такие мысли. Но на данный момент переговоров не ведем. Да, мы сначала изучали этот вопрос. Но затем закрыли его, отказавшись от идеи", - сказал Терюшков.
Напомним, информация об интересе "Химок" к Вагнеру появилась в конце прошлого месяца. Последним клубом 37-летнего бразильца был казахстанский "Кайрат". В конце 2021 года у игрока истек контракт с клубом.
Источник: РБ Спорт
Вагнер Лав не перейдет в "Химки". Клуб отказался от идеи приглашения игрока
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб рассматривал возможность приглашения форварда Вагнера Лава, известного по выступлениям за московский ЦСКА.
Фото: "Кайрат"