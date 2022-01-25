По словам Терюшкова, "Химки" собираются подписать форварда в зимнее трансферное окно. Клуб ведет поиск потенциальных новичков на эту позицию, отметил член наблюдательного совета "Химок".
"Несколько новичков уже пришли в команду. В любом случае мы продолжаем поиски футболистов. Нам нужен нападающий, в этом направлении мы двигаемся, но пока какой-то конкретики нет. Нападающий - достаточно проблемная позиция, мы пока находимся в поиске", - заявил Терюшков.
Напомним, что "Химки" завершили осеннюю часть нынешнего розыгрыша РПЛ на 16-м месте в турнирной таблице. В активе подмосковной команды 14 набранных очков.
Источник: ТАСС
Терюшков: "Химкам" нужен нападающий, мы находимся в поиске
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о трансферных планах команды.
Фото: ТАСС