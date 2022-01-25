Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 0 5 0
ЖилинаЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
АустрияЗавершен
Сделать ставку

Терюшков: "Химкам" нужен нападающий, мы находимся в поиске

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о трансферных планах команды.
Фото: ТАСС
По словам Терюшкова, "Химки" собираются подписать форварда в зимнее трансферное окно. Клуб ведет поиск потенциальных новичков на эту позицию, отметил член наблюдательного совета "Химок".

"Несколько новичков уже пришли в команду. В любом случае мы продолжаем поиски футболистов. Нам нужен нападающий, в этом направлении мы двигаемся, но пока какой-то конкретики нет. Нападающий - достаточно проблемная позиция, мы пока находимся в поиске", - заявил Терюшков.

Напомним, что "Химки" завершили осеннюю часть нынешнего розыгрыша РПЛ на 16-м месте в турнирной таблице. В активе подмосковной команды 14 набранных очков.

Источник: ТАСС


Теги: Химки Терюшков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Семин: Гасперини рассчитывает на Миранчука. Алексею по силам закрепиться в "Аталанте"
Максименко и Кофрие вернулись к тренировкам на поле
Стал известен размер зарплаты Адамова в "Зените" 1
"Сочи" сыграл вничью с "Аустрией" в товарищеском матче
СМИ: "Венеция" интересуется нападающим "Спартака" Понсе 1
Мбаппе примет решение о своем будущем после встречи "ПСЖ" с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Терюшков: "Химкам" нужен нападающий, мы находимся в поиске
Дед Адамова: Арсен был одной ногой в "Локомотиве", но "Урал" настаивал на переходе в "Зенит" 6
Семак: у Клаудиньо небольшое повреждение. Вендел, надеюсь, вернется в общую группу на португальском сборе
"Зенит" сделал предложение Ракицкому о продлении контракта 4
Семак оценил игру Дзюбы на позиции центрального защитника в матче с "Жилиной"
Гендиректор "Зенита" - о ситуации с Азмуном: это наша внутренняя кухня 4
"Спартак" пожелал удачи Мелкадзе в "Сочи"
Семак подвел итоги первого зимнего сбора "Зенита"
"Зенит" намерен сохранить Сутормина, несмотря на приход Адамова 2
"Сочи" объявил стартовый состав на товарищеский матч против "Аустрии"
Пономарев - о поражении ЦСКА от "Дюделанжа": нужно было разделываться с этой командой, как повар с картошкой эксклюзив
"Зенит" представил Адамова, пошутив над скандальным роликом ЦСКА про "Наташ в России" (видео) 2
Мелкадзе подписал контракт с "Сочи" на 2,5 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента
Источник: встреча помощника Путина с владельцами клубов РПЛ перенесена на неопределенный срок 3
В ЦСКА объяснили, почему не отпустили Медину в сборную Парагвая 2
Дзюба: сыграть в центре защиты - дорогого стоит 1
"Спартак" подписал 20-летнего форварда "Сатурна" Максимчука 3
"Зенит" объявил о переходе защитника "Урала" Адамова 18
В Кремле прокомментировали решение фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID 12
Ерохин - о хет-трике в ворота "Жилины": в индивидуальном плане хорошо, что так закончил сбор
Новичок "Локомотива" Кухта рассказал, что советовался с Кралом перед переходом в московский клуб 2
Агент Хендрикса и Тиля рассказал о будущем футболистов в "Спартаке" 1
Президент "Урала": скорее всего, Адамов перейдет в "Зенит" 6
Официально: Мелкадзе перешел из "Спартака" в "Сочи" 7
Все новости
-