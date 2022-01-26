По данным источника, для завершения сделки норвежскому футболисту осталось только пройти медосмотр.
Полузащитник Эмиль Бохинен перешел в ЦСКА зимой 2021 года из норвежского "Стабека" за 1,5 млн евро. 22-летний футболист подписал с "армейцами" контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Бохинен провел 10 матчей во всех турнирах за ЦСКА, в которых забил 2 гола. Всего за московский клуб хавбек сыграл в 14 матчах.
ЦСКА ушел на зимний перерыв 4-й строчке в РПЛ, набрав в 18 матчах 30 очков. 26 февраля "армейцы" возобновят сезон гостевым матчем со "Спартаком" в 19-м туре чемпионата России.
"Салернитана" идет на последнем, 20-м месте, в таблице чемпионата Италии.
Источник: Чемпионат
Источник: ЦСКА договорился о переходе Бохинена в "Салернитану" на правах аренды
ЦСКА договорился с "Салернитаной" по аренде полузащитника Эмиля Бохинена.
Фото: ПФК ЦСКА