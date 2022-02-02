Аджоев отметил, что Деспотович хорошо мотивирован для выступлений в составе "Арсенала".
"Серьезно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда. Важно, что он уже адаптирован к РПЛ, поскольку давно выступает в нашем чемпионате. Уверен, что Деспотович принесет "Арсеналу" пользу. Сейчас он сильно мотивирован, хочет доказать и показать, что является большим игроком", - заявил Аджоев.
Напомним, что ранее "Арсенал" объявил о заключении трехлетнего контракта с Деспотовичем. До этого сербский форвард покинул "Рубин", расторгнув контракт с казанским клубом. Сообщалось, что зарплата Деспотовича в "Арсенале" составит три миллиона рублей в месяц.
Отметим, что "Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 18 турах.
Источник: Чемпионат
Источник: "Арсенал" будет платить Деспотовичу 3 млн рублей в месяц
Руководитель "Арсенала" Аджоев прокомментировал подписание Деспотовича
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев высказался о заключении контракта с форвардом Джордже Деспотовичем.
Фото: "Рубин"