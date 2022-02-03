Даниил Уткин: если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин, выступающий за "Ахмат" на правах аренды, высказался о владельце "быков" Сергее Галицком.

Фото: "Чемпионат"





"Он иногда приходил на тактические занятия. Ему объясняли, почему выбрали определенную тактику, как готовились под соперника, другие нюансы. Но, конечно, не было такого, чтобы он сказал: "Так, ребята, сейчас я вам покажу, как нужно играть". Иначе зачем нужен тренер? Если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать. Это же его клуб", - заявил Уткин.



Напомним, что Уткин был арендован "Ахматом" в летнее трансферное окно. В текущем розыгрыше чемпионата России 22-летний полузащитник принял участие в 17 матчах, забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.



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"Можно лет пять ждать своего шанса". Уткин объяснил решение перейти из "Краснодара" в "Ахмат" Уткин сообщил, что Галицкий иногда посещал тактические занятия "Краснодара", но при этом не пытался объяснить футболистам, как нужно играть."Он иногда приходил на тактические занятия. Ему объясняли, почему выбрали определенную тактику, как готовились под соперника, другие нюансы. Но, конечно, не было такого, чтобы он сказал: "Так, ребята, сейчас я вам покажу, как нужно играть". Иначе зачем нужен тренер? Если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать. Это же его клуб", - заявил Уткин.Напомним, что Уткин был арендован "Ахматом" в летнее трансферное окно. В текущем розыгрыше чемпионата России 22-летний полузащитник принял участие в 17 матчах, забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.Источник: Чемпионат