Источник: "Химки" подпишут хавбека "Алании"

Полузащитник "Алании" Бутта Магомедов в ближайшее время подпишет контракт с "Химками".

Фото: ФК "Алания"





В нынешнем сезоне Магомедов в 26 матчах Футбольной национальной лиги и Кубка России забил три гола и отдал восемь голевых передач. Контракт полузащитника с клубом из Владикавказа истекает в конце сезона, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.



Магомедов перешёл в "Аланию" в 2019 году. Ранее он выступал за "Чайку".



Источник: По сведениям источника, стороны согласовали условия сделки по 24-летнему футболисту.В нынешнем сезоне Магомедов в 26 матчах Футбольной национальной лиги и Кубка России забил три гола и отдал восемь голевых передач. Контракт полузащитника с клубом из Владикавказа истекает в конце сезона, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.Магомедов перешёл в "Аланию" в 2019 году. Ранее он выступал за "Чайку".Источник: "Чемпионат"