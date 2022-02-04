По сведениям источника, стороны согласовали условия сделки по 24-летнему футболисту.
В нынешнем сезоне Магомедов в 26 матчах Футбольной национальной лиги и Кубка России забил три гола и отдал восемь голевых передач. Контракт полузащитника с клубом из Владикавказа истекает в конце сезона, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Магомедов перешёл в "Аланию" в 2019 году. Ранее он выступал за "Чайку".
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Химки" подпишут хавбека "Алании"
Полузащитник "Алании" Бутта Магомедов в ближайшее время подпишет контракт с "Химками".
Фото: ФК "Алания"