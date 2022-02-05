Ассистент Карпина Онопко рассказал о разговоре с Дзюбой

"С кем удалось поговорить? С Сергеевым и Адамовым. Они новички, а потому им сейчас трудно вдвойне: адаптация на сборах - дополнительная нагрузка. Но похоже, оба уже начали обживаться.
Удалось ли пообщаться с Дзюбой? Очень коротко. Чувствуется, что Артем серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались", - сказал Онопко.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей
Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.
Источник: СЭ
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Фото: ФК "Зенит"