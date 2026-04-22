В "Сочи" озвучили задачу команды на финальный отрезок сезона

Что касается предстоящих матчей, то мы с "Динамо" неплохо играли и в Кубке, и в чемпионате. Так что нас ничто не пугает. Наша задача — победа во всех оставшихся турах", - сказал Новиков.
Вчера, 21 апреля, "Сочи" обыграл на своем поле самарские "Крылья Советов" в стартовом матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Фишт" и завершилась со счетом 2:1. Победынй мяч сочинцы забили на 90+9 минуте встречи. Отметим, эта победа стала третьей подряд для команды Игоря Осинькина в текущем чемпионате.
До конца нынешнего сезона "барсы" встретятся в гостях с московским "Динамо" и петербургским "Зенитом", а также сыграют на своем поле против "Оренбурга" и грозненского "Ахмата".
