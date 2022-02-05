"На "Спартак" все настраиваются. Видно, что "Джохор" серьезно отнесся к игре, им было важно не проиграть, и уже в конце они тянули время, грубили, щипались. Но ничего, к такому тоже надо быть готовыми. Как происходящее оценивал Федун? Он понимает, что это сбор и выводы делать рано", - цитирует Зеленова "Матч ТВ".
Напомним, "Спартак" сегодня сыграл вничью с малазийским "Джохором" на сборе в ОАЭ (1:1). Соперник вышел вперед после гола с одиннадцатиметрового в первом тайме. Москвичи ответили точным ударом Соболева после углового на 70-й минуте. Это уже третья ничья для красно-белых в ходе сборов - в предыдущих встречах подопечные Паоло Ваноли разошлись миром со "Слованом" (2:2) и "Ригой" (0:0). Следующим соперником команды на сборе станет "Урал", встреча с которым пройдет 8 февраля.
"Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 9-й строчке в турнирной таблице. В активе спартаковцев 23 очка после 18 туров. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 15 зачетных баллов. Также москвичи заняли первое место в группе Лиги Европы, обойдя "Наполи", "Лестер" и "Легию". Клуб продолжит выступление в 1/8 турнира.
Глава пресс-службы "Спартака": Федун понимает, что это сбор и выводы делать рано
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, как президент красно-белых оценил итог контрольного матча с "Джохором" (1:1).
Фото: ТАСС