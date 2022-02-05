Как сообщает источник, сделка между "Ахматом" и карагандинским "Шахтером" должна состояться в ближайшее время.
22-летний Адуев является воспитанником французского "Монпелье". В 2020-м году он пополнил состав "Ахмата". С того момента футболист сыграл за грозненцев 12 матчей, в которых забил один мяч.
В нынешнем сезоне на счету Адуева два матча в Кубке России. В РПЛ полузащитник не появлялся на поле. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро. Контракт Амира с клубом действует до 2024-го года.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Адуева из "Ахмата" отдадут в аренду в "Шахтер" из Караганды
Полузащитник "Ахмата" Амир Адуев отправится за игровой практикой в чемпионат Казахстана.
Фото: ФК "Ахмат"