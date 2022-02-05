Черевченко: "Химкам" необходим не один, а еще два нападающих

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко оценил игру новичка Бутты Магомедова и рассказал о целях подмосковного клуба на остаток трансферного окна.

Фото: РПЛ





Приобретения, конечно, необходимы. Самое основное, что нам нужно на данный момент — это не один, а ещё два нападающих", - приводит слова Черевченко



Напомним, "Химки" объявили о переходе Магомедова сегодня. Он уже поучаствовал в товарищеском матче команды против "Рубина" на сборе (0:0). Ранее Магомедов выступал за "Аланию". В текущем сезоне Магомедов провел за 26 матчей во всех турнирах за владикавказцев, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.



После 18 туров РПЛ "Химки" занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Черевченко 14 набранных очков. В первом матче после возобновления чемпионата соперником "Химок" станет "





"По 30 минутам, которые Магомедов сыграл сегодня, трудно что-то говорить. В тренировочном процессе он неплохо себя показывает. Но самый главный показатель — это футбольное поле во время матчей.Приобретения, конечно, необходимы. Самое основное, что нам нужно на данный момент — это не один, а ещё два нападающих", - приводит слова Черевченко "Чемпионат" Напомним, "Химки" объявили о переходе Магомедова сегодня. Он уже поучаствовал в товарищеском матче команды против "Рубина" на сборе (0:0). Ранее Магомедов выступал за "Аланию". В текущем сезоне Магомедов провел за 26 матчей во всех турнирах за владикавказцев, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.После 18 туров РПЛ "Химки" занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Черевченко 14 набранных очков. В первом матче после возобновления чемпионата соперником "Химок" станет " Динамо ". Встреча пройдет 26 февраля.