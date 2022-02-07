"Я рад, что со мной подписали новый контракт, благодарен клубу. Не знаю, что будет через четыре года. Но по тому, как я себя здесь ощущаю, как я полюбил "Спартак" - могу сейчас точно заявить, что вижу себя в клубе до самого конца. Не задумываюсь об отъезде в другой чемпионат, потому что я капитан "Спартака". Хочу в этой роли добиться чего-то большего. И буду это делать", - сказал Джикия.
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. За сборную России Джикия сыграл в 41 матче.
В "Спартак" Джикия перешел зимой 2017 года из пермского "Амкара". В общей сложности за столичный клуб Георгий сыграл в 158 матчах, на его счету 5 забитых мячей и 9 голевых передач.
Действующее соглашение Джикии со "Спартаком" рассчитано до конца сезона-2023/24.
Источник: Чемпионат
Джикия заявил, что готов завершить карьеру в "Спартаке"
Капитан "Спартака" Георгий Джикия ответил на вопрос относительно возможного завершения карьеры в московской команде.
Фото: ФК "Спартак"