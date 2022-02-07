"Мы долго наблюдали, смотрели за игрой этого нападающего, по габаритам Зе нам очень понравился, чем-то напоминает нашего бывшего форварда Мохаммеда Конате. Думаем, что он нам поможет, потому что чистой "десятки" нам не хватает с учетом того, что мы достаточно серьезно укрепили линию полузащиты. Я думаю, что он будет хорошо цепляться за мячи, хорошее приобретение для нашего чемпионата", - цитирует Терюшкова ТАСС.
Напомним, сегодня пресс-служба "Химок" объявила о переходе форварда из бельгийского "Антверпена". Ламкель Зе присоединился к клубу на правах аренды до конца сезона.
Нападающий играл за "Антверпен" с 2018-го года. В последние месяцы 25-летний форвард на правах аренды выступал за словацкий клуб "Дунайска Стреда". Зе провел 7 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил два гола и стал автором трех результативных передач.
Всего на счету камерунца 88 матчей за "Антверпен", в которых он забил 21 мяч и отдал 12 голевых передач. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023-го года.
Терюшков - о новичке "Химок": долго смотрели за игрой Зе. Хорошее приобретение для нашего чемпионата
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал приобретение форварда Дидье Ламкеля Зе.
Фото: ТАСС