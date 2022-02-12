Сигурдссон отметил, что "Ростов" обладал одним из самых сильных составов в чемпионате России. Особо исландский защитник выделил хавбека Романа Еременко, назвав его лучшим игроком РПЛ на то время.
"У нас был один из лучших составов в РПЛ. Роман Еременко был лучшим футболистом чемпионата, просто фантастическим. Если у него был хороший день, можно было не беспокоиться об исходе игры. Норманн и Попов тоже играли важную роль, середина поля была на высоте", - заявил Сигурдссон.
Напомним, что Сигурдссон выступал за "Ростов" в 2018-2020 годах. До этого исландец играл в России за "Краснодар" и "Рубин".
Источник: Sport24
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Рагнар Сигурдссон: в "Ростове" Еременко был лучшим футболистом чемпионата, просто фантастическим
Экс-игрок "Ростова" Рагнар Сигурдссон высказался о составе "желто-синих" во время его выступления в команде.
Фото: РИА Новости