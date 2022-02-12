Рагнар Сигурдссон: в "Ростове" Еременко был лучшим футболистом чемпионата, просто фантастическим

Экс-игрок "Ростова" Рагнар Сигурдссон высказался о составе "желто-синих" во время его выступления в команде.

Фото: РИА Новости