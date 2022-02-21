Баженов отметил, что не придает большого значения изменению логотипа.
"В глобальном смысле ничего нового я там не увидел. "С" есть, звезды есть, красно-белые цвета есть. Это просто вкусовщина: кому-то нравится, кому-то - нет. Я все-таки больше смотрю на игру, а не на эмблему. <...> Серьезного внимания не обращаю", - сказал Баженов.
Напомним, что сегодня, 21 февраля, "Спартак" презентовал обновленный логотип. Ожидается, что с сезона-2023/24 он будет нанесен на игровую форму команды. При этом с апреля и до конца следующего сезона "Спартак" будет играть в форме со специальным логотипом, подготовленным к 100-летию клуба.
Источник: Чемпионат
Баженов - о новом логотипе "Спартака": я больше смотрю на игру. Серьезного внимания не обращаю
Экс-игрок "Спартака" Никита Баженов высказался об обновленном логотипе московского клуба.
Фото: "Спартак"