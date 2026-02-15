Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Родина1 тайм

Галактионов прокомментировал физическое состояние Ньямси

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о физическом состоянии Жерзино Ньямси после участия в Кубке Африки.
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист рассказал, что игрок постепенно набирает игровые кондиции.

"Он достаточно неплохо вчера отыграл, получил 60 минут игрового времени, его ничего не беспокоит. Самое главное, что его состояние улучшается с каждым матчем, с каждым днём.

Мы его аккуратно и плавно подводили, но сегодня уже можно говорить о том, что он полноценно, полноправно свои игровые кондиции набирает", - сказал Галактионов пресс-службе клуба.

На Кубке африканских наций Жерзино Ньямси провел 2 матча за сборную Камеруна, голевыми действиями не отличился.

Защитник выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 16 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Соглашение с Ньямси рассчитано до конца июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится