Галактионов прокомментировал физическое состояние Ньямси

"Он достаточно неплохо вчера отыграл, получил 60 минут игрового времени, его ничего не беспокоит. Самое главное, что его состояние улучшается с каждым матчем, с каждым днём.
Мы его аккуратно и плавно подводили, но сегодня уже можно говорить о том, что он полноценно, полноправно свои игровые кондиции набирает", - сказал Галактионов пресс-службе клуба.
На Кубке африканских наций Жерзино Ньямси провел 2 матча за сборную Камеруна, голевыми действиями не отличился.
Защитник выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 16 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро. Соглашение с Ньямси рассчитано до конца июня 2027 года.