Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
РодинаЗавершен

В "Динамо" Мх ответили, планируют ли еще трансферы

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал, планирует ли клуб делать новые трансферы.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Российский специалист рассказал, что клуб не планирует новых трансферов зимой.

"Думаю, работа махачкалинского "Динамо" на трансферном рынке завершена.
Новых трансферов зимой не планируем. Но все может быть. Рынок всегда мониторится", - сказал Газизов "РБ Спорту".

В текущее трансферное окно состав махачкалинского "Динамо" пополнили атакующий полузащитник Дайя Эддин Мешид и левый вингер Никита Воронин.

На данный момент клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 18-ти матчах. Следующая игра команды в РПЛ состоится 28 февраля против казанского "Рубина".

