В "Динамо" Мх ответили, планируют ли еще трансферы

"Думаю, работа махачкалинского "Динамо" на трансферном рынке завершена.Новых трансферов зимой не планируем. Но все может быть. Рынок всегда мониторится", - сказал Газизов "РБ Спорту".
В текущее трансферное окно состав махачкалинского "Динамо" пополнили атакующий полузащитник Дайя Эддин Мешид и левый вингер Никита Воронин.
На данный момент клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 18-ти матчах. Следующая игра команды в РПЛ состоится 28 февраля против казанского "Рубина".