За "Сочи" отличились нападающий Захар Федоров и опорный полузащитник Игнасио Сааведра - он оформил дубли. В составе "Родины" голы забили правый полузащитник Денис Тихонов и атакующий полузащитник Кирилл Ушатов.
Товарищеские матчи
Формат матча - 2 тайма по 40 минут
Голы: Сааведра, 3, 73, Фёдоров, 8 - Тихонов, 51, Ушатов, 79.
"Сочи": Дёгтев, Макарчук, Литвинов, Марсело, Заика, Сааведра, Игнатов, Коваленко, Зиньковский, Фёдоров, Барт.
"Родина": Айдаров, Бескибальный, Сокол, Горбачёв, Юдинцев, Мальцев, Ушатов, Гордюшенко, Концевой, Тихонов, Худоклинов.
"Сочи" одержал победу над "Родиной" в контрольном матче
Товарищеский матч "Сочи" и "Родины" завершился со счетом 3:2 в пользу российского клуба.
Фото: ФК "Сочи"