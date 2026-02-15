"Сочи" одержал победу над "Родиной" в контрольном матче

Товарищеский матч "Сочи" и "Родины" завершился со счетом 3:2 в пользу российского клуба.

Фото: ФК "Сочи"

За "Сочи" отличились нападающий Захар Федоров и опорный полузащитник Игнасио Сааведра - он оформил дубли. В составе "Родины" голы забили правый полузащитник Денис Тихонов и атакующий полузащитник Кирилл Ушатов.



Товарищеские матчи



Формат матча - 2 тайма по 40 минут



Голы: Сааведра, 3, 73, Фёдоров, 8 - Тихонов, 51, Ушатов, 79.



"Сочи": Дёгтев, Макарчук, Литвинов, Марсело, Заика, Сааведра, Игнатов, Коваленко, Зиньковский, Фёдоров, Барт.



"Родина": Айдаров, Бескибальный, Сокол, Горбачёв, Юдинцев, Мальцев, Ушатов, Гордюшенко, Концевой, Тихонов, Худоклинов.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Родина