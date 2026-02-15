Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Родина1 тайм

"Сочи" одержал победу над "Родиной" в контрольном матче

Товарищеский матч "Сочи" и "Родины" завершился со счетом 3:2 в пользу российского клуба.
Фото: ФК "Сочи"
За "Сочи" отличились нападающий Захар Федоров и опорный полузащитник Игнасио Сааведра - он оформил дубли. В составе "Родины" голы забили правый полузащитник Денис Тихонов и атакующий полузащитник Кирилл Ушатов.

Товарищеские матчи

Формат матча - 2 тайма по 40 минут

Голы: Сааведра, 3, 73, Фёдоров, 8 - Тихонов, 51, Ушатов, 79.

"Сочи": Дёгтев, Макарчук, Литвинов, Марсело, Заика, Сааведра, Игнатов, Коваленко, Зиньковский, Фёдоров, Барт.

"Родина": Айдаров, Бескибальный, Сокол, Горбачёв, Юдинцев, Мальцев, Ушатов, Гордюшенко, Концевой, Тихонов, Худоклинов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится