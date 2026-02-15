Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Родина1 тайм

Экс-тренер "Спартака" назвал лучшего игрока клуба в XXI веке

Бывший тренер "Спартака" Геннадий Морозов назвал лучшего игрока московского клуба в XXI веке.
Фото: "Чемпионат"
Российский специалист назвал Дмитрия Аленичева лучшим футболистом "Спартака" в XXI веке.

"Аленичев - лучший футболист "Спартака" в XXI веке.
Он мало играл за "Спартак" в XXI веке? Но всё равно играл. Да и он не только в "Спартаке" оставил свой след, в Португалии Аленичев выиграл Лигу чемпионов. Ещё можно назвать Титова", - сказал Морозов "Советскому спорту".

Дмитрий Аленичев выступал за московский "Спартак" в периоды с 1994 по 1998 год и с 2004 по 2006 год. Всего за красно-белых полузащитник провел 194 матча, забил 30 голов и отдал 32 голевые передачи. Вместе с московским клубом российский футболист стал четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

