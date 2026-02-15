Экс-тренер "Спартака" назвал лучшего игрока клуба в XXI веке

"Аленичев - лучший футболист "Спартака" в XXI веке.Он мало играл за "Спартак" в XXI веке? Но всё равно играл. Да и он не только в "Спартаке" оставил свой след, в Португалии Аленичев выиграл Лигу чемпионов. Ещё можно назвать Титова", - сказал Морозов "Советскому спорту".
Дмитрий Аленичев выступал за московский "Спартак" в периоды с 1994 по 1998 год и с 2004 по 2006 год. Всего за красно-белых полузащитник провел 194 матча, забил 30 голов и отдал 32 голевые передачи. Вместе с московским клубом российский футболист стал четырехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.